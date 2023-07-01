【サンパウロ時事】豪華客船タイタニック号が沈没する数日前、南米ウルグアイ人の当時７１歳の男性乗客が投函（とうかん）した手紙が３０日、競売に掛けられ、報道によると、１万２０００ドル（約１７３万円）で落札された。ウルグアイの競売商「ソリージャ・スバスタス」によると、手紙は船を所有していた英「ホワイト・スター・ライン」社のロゴマークが入った便箋２枚で、１９１２年４月１１日付でウルグアイのきょうだいに