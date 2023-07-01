最近、アイドルグループの不祥事や炎上が後を絶たない。7月5日にデビューを控えているアイドルグループ「恋に落ちる確率は限りなく低いが0じゃない〜コイカギ〜」のメンバーだった双葉ひまりが、6月24日に脱退したことでファンを驚かせている。板野友美&広末涼子の“悪手”に共通点 芸能人あるある「私は悪くない」スタンスがトラブルの元？双葉は元交際相手の男性に結婚を前提に付き合うことで1000万円を貢がせた。ところ