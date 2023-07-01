¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¶âÂô¶¥ÇÏ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬30Æü¡¢¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¶âÂô»ÔÈ¬ÅÄÄ®À¾¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¥¦¥ÞÌ¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤­2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸©¤Ï¡¢º£²ó¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤¬µ¿µÁ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¯¥¦¥ÞÌ¼¤Ï¥µ¥¤¥²¡¼¥à¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ