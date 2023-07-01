韓国の国民全員が、1歳から2歳、若返ることになった。6月28日から新しい法律の施行で年齢の数え方が変更。生まれた時点で1歳とする同国の伝統的な「数え年」の制度が廃止されたためだ。韓国には、子宮の中で過ごす時間から年齢を数える方法があり、生まれた時に1歳、その後、元日を迎えるごとに、誕生日とは関係なく1歳年を取るほか、生まれた時に0歳、元日毎に1歳年を取る別の数え方もある。その場合12月31日に生まれた赤ちゃんは