映画『ジュラシック・パーク』の劇場公開30周年を記念した「みんなのくじジュラシック・パーク30周年」が、8月11日（金）から、全国の「ローソン」、書店、ホビーショップなどで順次発売される。【写真】かっこいい〜！B賞には「ディロフォサウルスフィギュア」も！■クッション、タンブラーなど豪華景品が登場今回発売される「みんなのくじジュラシック・パーク30周年」は、全7等級25種＋ラストゲット賞＋ダブルゲ