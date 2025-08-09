昭和6年（1931）創業！ 元祖ドミカツ丼の店「カツ丼 野村」「カツ丼 野村」の「ドミカツ丼（ヒレ）」1150円カツ丼といえば卵とじにするのが一般的ですが、岡山ではデミグラスソースをかけていただく「デミカツ丼」がご当地どんぶりとして親しまれています。「カツ丼 野村」の店内その発祥の店といわれているのがここ「カツ丼 野村」。現在は4代目店主が昭和6年（1931）創業以来一子相伝の味を引き継いでいます。「ドミグラスソース