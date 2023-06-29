２８日に発表されたプロ野球のマイナビオールスターゲーム２０２３（第１戦＝７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、第２戦＝同２０日・マツダスタジアム）のファン投票の最終結果で、セ・リーグは阪神勢が全９部門でトップを独占したことが波紋を呼んでいる。同一球団の選手が全部門で１位を占めたのは、１９７８年の日本ハム、８３年の巨人に続き３度目で、４０年ぶりの事態となった。ＳＮＳでは「人気投票だし、ルールに違反して