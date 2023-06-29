エンゼルスの大谷翔平投手（２８）に対する称賛が２８日（日本時間２９日）になっても収まらない。本拠地アナハイムで２７日（同２８日）に行われたホワイトソックス戦に「２番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、６回１／３を４安打１失点、１０三振２四球の好投で７勝目（３敗）をマーク。登板日では初の１試合２本塁打を放ち、３打数３安打２打点の活躍でチームの４―２の勝利に貢献した。打者で２本塁打、投手で１０奪三振以上はア