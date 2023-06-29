アーケードゲームのレンタルやオンラインゲームなどのアミューズメント事業を展開する「GENDA」が、7月28日に東証グロースに株式上場することが23日に承認された。鳥羽周作シェフまた批判に晒される…広末涼子の夫ジュン氏“スタッフ暴行”報道のリーク元？この会社で代表取締役社長を務めるのが、ファッション誌「VERY」で人気モデルを務める申真衣さんだ。大阪出身、38歳の申さんは、東大経済学部卒業後の2007年に、外資系証