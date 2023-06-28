 #²­Æì³«ºÅ ¾¡Íø¤Ø¡¢ËÜÆü¤ÎÀ¼½Ð¤·¤Ï #¸»ÅÄÁÔÎ¼ Áª¼ê¡ªºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥Èµ¤Ê¬¤Ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤¾¡¼¡ª¡ª#ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º #seibulions pic.twitter.com/tD88hHzQUf- ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º (@lions_official) June 28, 2023 ¢¡À¾Éð¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê28Æü¡¢²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¡ËÀ¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬»î¹çÁ°±ß¿Ø¤ÇÀ¼½Ð¤·Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤­¤ç¤¦¡¢Í¿ºÂ¤Î±þ±çÃÄ50¿Í¤¯¤é¤¤Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÌî¼ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±