¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡¢¤¢¤Î?°­Æ¸?¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£°æ¾å¤Ï£··î£²£µÆü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥á¥­¥·¥³»æ¡Ö£Ò£Å£Ã£Ï£Ò£Ä¡×¤Ï¡Ö¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¥­¥·¥³¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï°æ¾å¤È¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾ÄÃæ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸µ