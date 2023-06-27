¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥Ê¥¤¥­¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò2»î¹çÀï¤¤¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡£24Æü¤Ë¤Ï¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç»á¤È¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖThe Beautiful Game¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥­¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Çã¤¤¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¤È°ì