Âç¹¥¤­¤ÊÈà¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥Ç¥£¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º♡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥é¥Ö¥é¥ÖÀäÄº´ü¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÊÂÌÚ¤Þ¤­¤¬¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤Ëµ¯¤­¤¿¾×·â»ö·ïÊí¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤Ëµ¯¤­¤¿¾×·â¤Î½ÐÍè»ö1¡§Í§¿Í¤ÈÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡ÖÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿Èà¤«¤é