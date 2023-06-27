27Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¡¢ÃË¤¬¥ª¥¤¥ë¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤ÆÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»¡½ð¤ÇÃË¤¬¥ª¥¤¥ë¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¥Á¥é¥·¤¬Ç³¤¨¤ë¤â¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·»°½Å¡¦ÄÅ»Ô ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Ç¼«¾Î61ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï27Æü¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÄÅ»Ô¤ÎÄÅ·Ù»¡½ð¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¤ò¿¶¤ê¤Þ¤­Êü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤ÏÌµ¸À