とにかくお腹が空く授乳中。育児の合間についつい間食をしてしまう方も多いのではないでしょうか。授乳中の間食は必要なものではありますが、あまりにも多すぎると体重の心配や、栄養面の心配も出てきます。今回は、授乳中におすすめの間食や、食事と間食のとり方の例をご紹介します。【関連記事】更年期症状の緩和や美肌効果も！女性の味方「エクオール」とは授乳中はどうしてお腹が空く？授乳中にお腹が空きやすくなるのは、・