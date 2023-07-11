スマートフォンやタブレットで動画ストリーミングを視聴するユーザーが増えています。動画のストリーミングサービスは、スマートフォンやタブレットの画面でも視聴できる便利なサービスですが、画面が小さいのが残念なところ。特に自宅で動画を観る際は、もっと大きな画面で観たいものです。動画ストリーミングサービスに対応したネットワークTVを利用する方法もありますが、さらに大画面で観る方法に、プロジェクターを利用する方