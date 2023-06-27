SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê29¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ª¡×¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£AV½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢SKE48¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡ÖÀäÂÐ¿¨¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦»°¾å¡£¡ÖSKE¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢SKE¤Î¤³¤È¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾Á°¤â¤Ç¤­¤ë¤À¤±Éú¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤É¡¢¤³