¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹2¡¼1¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2023Ç¯6·î26Æü¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ë26¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¡¦¥·¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï8ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦250¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢