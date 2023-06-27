by Karen CarrÃÏµå¾å¤ËÂ¸ºß¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇÂç¤ÎÆù¿©Æ°Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥á¥¬¥í¥É¥ó¤Ï¡¢2300ËüÇ¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢360ËüÇ¯Á°¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Þ¤ÇÌó2000ËüÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏµå¤Î³¤¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿µðÂç¤Ê¥µ¥á¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç¤Ç20¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î³¤¿å¤è¤ê²¹¤«¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Endothermic physiology of extinct megatooth sharks | PNAShttps://doi.org/10.10