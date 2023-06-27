¸ÄÀ­¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡Ö½éÂåC-HR¡×¥È¥è¥¿¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2023Ç¯6·î26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¿··¿¡ÖC-HR¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿ÂçÃÀ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼ç¤Ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¿·µì¥â¥Ç¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥ÚÉ÷¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥­¥ã¥Ó¥ó¤È¡¢Â¿ÌÌÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½À®¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¿·µì¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¾å¡§