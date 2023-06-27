2023Ç¯6·î¡¢¤¢¤ëTwitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ë¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¡Ö¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤éÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¡ª¡×¤È¥­¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¥«¥´¤Ë¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤ËÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ­¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Twitter¾å¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Å¾¼Ö¤Î¥Þ¥Ê