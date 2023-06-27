ºÊ¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡ÖÉ×¸»ÉÂ¡×¡ÖÉ×¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤ÈÆ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÉ×¤Î¤»¤¤¤Ç½ª»Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡ÖÉ×¸»ÉÂ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¸»ÉÂ¤È¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÊ¤¬¿´¿È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£°å³ØÅª¤ÊÉÂÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ëºÊ¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢É×¸»ÉÂ¤Ï½ÏÇ¯É×ÉØ¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢ºßÂð»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î