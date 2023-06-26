¥É¥é¥Þ¡¦CM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î20Âå½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¯¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ÝÇ½¿Í¡¦Í­Ì¾¿Í¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤ä¾­ÍèÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö20Âå½÷Í¥¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö20Âå½÷Í¥¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°