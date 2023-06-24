 工商時報が、iPhone15 Proシリーズの部品を供給するサプライヤーを予想、USB-C関連部品として、USB 4/Thunderbolt 4に対応するE-MarkerをEtron Technology（諐創科技）が供給する可能性があると報じています。■3行で分かる、この記事のポイント1. iPhone15 Proシリーズ向けUSB-CケーブルのE-Markerが、USB 4/Thunderbolt 4対応品になる可能性。2. iPhone15 Proシリーズ本体も、それに応じた高速データ通信が可能にな