6月23日（金）に配信された特別番組「『王様ランキング』―勇気の記念碑―」にて、アニメ『王様ランキング』完全新作劇場版の制作決定が発表された。┻┻┻ 👑TVアニメ「#王様ランキング」 完全新作劇場版制作決定🎊┻┻┻引き続き応援をよろしくお願いします✨ pic.twitter.com/e5w3B7sWWK— 王様ランキング 公式 (@osama_ranking) June 22, 2023『王様ランキング』は十日草輔氏によるマンガ
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