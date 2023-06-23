6月23日（金）に配信された特別番組「『王様ランキング』―勇気の記念碑―」にて、アニメ『王様ランキング』完全新作劇場版の制作決定が発表された。┻┻┻ &#128081;TVアニメ「#王様ランキング」 完全新作劇場版制作決定&#127882;┻┻┻引き続き応援をよろしくお願いします✨ pic.twitter.com/e5w3B7sWWK— 王様ランキング 公式 (@osama_ranking) June 22, 2023『王様ランキング』は十日草輔氏によるマンガ