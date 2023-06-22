母親（57）を監禁して暴行を加えたとして、兵庫県警は22日、神戸市西区玉津町の無職で次男の穂坂大地容疑者（32）らきょうだい4人を監禁と傷害の疑いで逮捕した。近くの草むらで6歳男児の遺体が見つかり、死亡との因果関係を調べる。「風の子学園」放置コンテナ撤去を三原市に要望他に逮捕されたのは、同居する穂坂容疑者の姉の沙喜（34）、妹の朝美（ともみ、30歳）、朝華（あさか、30歳）の3容疑者。逮捕容疑は3月〜6月20