大西洋に沈んだ豪華客船タイタニック号の見学ツアーを運営していた「オーシャンゲート」のストックトン・ラッシュ最高経営責任者（ＣＥＯ）の妻が、１９１２年のタイタニック号沈没時に死亡した夫妻の子孫だったことが分かった。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）が２１日報じた。ラッシュ氏は、行方不明となった米国の有人潜水艇「タイタン」を操縦していたとされる。同紙によると妻のウェンディさんは、タイタニック号
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