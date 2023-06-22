豪華客船タイタニック号の残骸を見に行くツアーに向かった米潜水艇が行方不明になった事故で、米東部時間22日朝（日本時間22日夜）、緊急用の酸素の残量があるとされる96時間が経過した。米国やカナダなどが24時間態勢で捜索しているが、海中で探知した音も解明されず、厳しい状態が続いている。【写真】タイタニック号の探索で潜水艇から撮影されたとみられる海中の様子=運営会社「オーシャンゲート」のホームページから消息