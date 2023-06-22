約8年ぶりとなる「円安ウォン高」などの影響で日本を訪れる韓国人観光客が急増しています。日本政府観光局が発表した統計によりますと、先月に日本を訪れた外国人観光客は約189万8900人で、そのうち韓国が国・地域別で最も多く約51万5700人でした。これは新型コロナ前の2019年同月の約85％にあたり、水際措置の緩和や韓国の政権交代による日韓関係の改善、約8年ぶりの「円安ウォン高」水準の為替相場などが影響したとみられ