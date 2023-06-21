任天堂は、情報番組「Nintendo Direct 2023.6.21」にて、横スクロール・アクションゲーム『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』を発表した。発売日は10月20日（金）。対象プラットフォームはNintendo Switch。価格はそれぞれ税込でダウンロード版が6500円、パッケージ版が6575円。またニンテンドーカタログチケット対象ソフトとなる。「スーパーマリオブラザーズ」シリーズの完全新作が約11年ぶりに登場。『スーパーマリオ