愛知医科大病院（愛知県長久手市）で2018年7月、人工呼吸用のチューブが外れて入院中の男児（5）＝当時7カ月＝が意識不明の重体となる医療事故があり、愛知県警は21日、担当の看護師だった女性3人を業務上過失傷害容疑で書類送検した。関係者への取材で判明した。痔の手術で10代男性が死亡大量出血、輸血行わず愛知の病院送検容疑は18年7月19日、病院の総合集中治療室（GICU）で、男児の体位を変えるために体を持ち上げた