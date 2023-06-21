WHO¤¬Àè·îÈ¯É½¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼¡É¡ÈÅü¼Á¥¼¥í¡É¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÅÌ£ÎÁ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏNG¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤äÅü¼Á¥¼¥í¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂÎ½Å¸º¾¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÅÌ£ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²èÊóÆ»Éô¡¦µàÌÚÀ¿°ìÏº¡Ë¡Ú¥¤¥é¥¹¥È²òÀâ¡Û´Å¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡×¡©¡Ö