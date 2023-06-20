世界中から多くの人が訪れる、京都を代表する観光スポットの1つ南禅寺。写真映えスポットとしても人気のこの寺で今、参拝者を狙ったトラブルが起きていることがわかった。南禅寺で注意喚起されているのが、写真撮影の際のトラブル。南禅寺によると、カメラを提げた男性が女性の参拝者らに近づき「写真を撮ってあげる」と声をかけたという。これを受け、女性らは男性にスマートフォンを渡し、写真を撮ってもらった。すると男性は、