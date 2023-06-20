暴力団幹部に金品を提供したとして、東京都公安委員会は20日、東証プライム上場の不動産販売会社「三栄建築設計」（東京）に対し、都暴力団排除条例に基づき、利益供与をやめるよう勧告した。同社が同日、発表した。捜査関係者らによると、東証プライム上場企業が暴力団への利益提供で暴排勧告を受けるのは異例という。発表などによると、勧告の原因となる事実は、同社の小池信三・前社長（55）が、同社の事業に関して暴力団