北海道八雲町で高速バスとトラックが衝突し、５人が死亡した事故で、道警は２０日、自動車運転処罰法違反（過失運転致死）容疑で、トラックを運転し死亡した梶谷誠運転手（６５）＝森町＝の自宅を家宅捜索した。トラックが対向車線にはみ出したとみられるが、現場にはトラックのブレーキ痕は残されていなかった。道警は、司法解剖して運転手の死因を特定する。