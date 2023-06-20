英豪華客船タイタニック号の残骸を海底に見に行く観光用ツアー会社の潜水艇（OceanGateExpeditions提供、AP＝共同）【ニューヨーク共同】1912年に沈没した英豪華客船タイタニック号の残骸を海中に見に行く観光ツアーで行方不明になった潜水艇について、米沿岸警備隊の幹部は19日の記者会見で、艇内にある酸素は最大96時間分だと明らかにした。早期発見に全力を尽くすと話した。潜水艇には操縦士を含めて5人が乗っていた。沿