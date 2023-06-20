ウガンダ西部のコンゴ民主共和国（ＤＲＣ）国境付近にある学校で銃撃事件が発生していた/Robert Kule（ＣＮＮ）ウガンダ警察は１９日、同国西部のコンゴ民主共和国（ＤＲＣ）国境付近の学校が襲撃された事件で、武装組織の協力者２０人を逮捕したことを明らかにした。警察報道官がＣＮＮに語ったところによると、２０人はいずれも過激派組織「イラク・シリア・イスラム国（ＩＳＩＳ）」系の武装組織「民主同盟軍（ＡＤＦ）」に加担