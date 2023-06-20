2021年8月に東京都の高校3年生の女子生徒（当時18歳）を誘拐して殺害したとして、殺人などの罪に問われた群馬県渋川市に住む無職の夫妻の裁判員裁判で、東京地裁（染谷武宣裁判長）は20日、夫の小森章平被告（29）を懲役23年（求刑・懲役25年）、妻の和美被告（30）を懲役18年（求刑・懲役22年）とする判決を言い渡した。「性的画像ばらまく」と脅し…高3殺害、遺族の絶望と苦しみ起訴状によると、両被告は共謀してSNS（ネッ