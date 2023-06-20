Stellantisジャパンは20日、都内で「新型PEUGEOT 408 発表会」を開催し、7月1日から『新型PEUGEOT 408』を発売することを発表した。【写真】かっこいい…7月1日発売の新型PEUGEOT『408』は、ダイナミックなファストバックとクロスオーバーを融合させた新型モデル。メーカー希望小売価格は429万円（消費税込み）から。セダン・ステーションワゴン・SUVの特性を持ち、セグメントやカテゴリーを越え、唯一無二の個性を持つ。「