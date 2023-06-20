出演料未払いで訴えるも敗訴した女優ク・ヘソン（38）が控訴するとしたなかで、前所属事務所側が強硬な立場を明らかにした。【写真】本当にク・ヘソン？“ふっくら体型”で話題前所属事務所HBエンターテインメント側がク・ヘソンと関連した訴訟について、「（ク・ヘソンが）虚偽事実で被害者のふりをしている」と主張し、法的手続きを踏むと伝えた。HBエンターテインメント側は6月20日、公式報道資料を通じて「数年間、ク・ヘソン