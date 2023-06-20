米沿岸警備隊は19日、1912年に沈没した豪華客船タイタニック号の沈没現場に向かっていた潜水艇が行方不明になっていると発表した。潜水艇には5人が乗船しており、沿岸警備隊などが捜索に当たっている。沿岸警備隊の記者会見によると、潜水艇が消息を絶ったのは米マサチューセッツ州ケープコッドの東方約1400キロの地点。現場の水深は約4千メートルという。運営会社から18日午後、潜水艇が予定の時間になっても戻らないと沿岸