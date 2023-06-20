食品スーパーが銀座に600坪を超える売り場面積の店を出す、その勝算は？3つの疑問について考えていきます（写真：momo／PIXTA）ディスカウントスーパーとしておなじみの「オーケー」が銀座に出店するという。銀座で食品を買うならデパ地下が常識だった。そこに“Everyday Low Price”をうたう“安売りスーパー”が進出するとは、100円ショップ「ダイソー」が銀座店を開いた時以上の驚きだ。100円ショップの銀座進出時には、若者層