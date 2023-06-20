交流戦で壮絶な首位争いを演じるも、あと一歩でV逸を喫した巨人。水面下では5月17日の前オリックス・鈴木康平投手（29）と廣岡大志内野手（26）の交換トレードに続き、早くも「投手補強トレード」第2弾が静かに進行しているという。シーズン序盤は、投手陣の力不足が原因で負けが込んだ。先発陣が責任投球回である5回を持たずにノックアウトされる試合が続き、”勤続疲労”のリリーフ陣が終盤に試合をひっくり返される悪循環が続い