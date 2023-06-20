ウクライナ南部ヘルソン州でロシア支配下にあるカホウカ・ダムが6日に決壊して約2週間が経った。大きい洪水被害が出た南部ヘルソン州などで活動する地元NGO代表のイエウヘン・カプリンさん（34）は「水を媒介した感染症のリスクが非常に高い」と懸念した。【写真】水位が低下して底が見えたカホウカ貯水池。地元住民によるとダム決壊前は手前の石が見えないほど水が満たされていたというカプリンさんのNGOは被災地で住民避難や