Âè£´£´²óÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê£··î£·¡Á£±£³Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¹ç½ÉÂè£²Æü¤¬£±£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥ì¥¹ÁêÀÐ¤Ò¤é¤Ä¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤ÎÇë¸¶µÁµ±Êá¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±·ï¤Ï¡¢£±£¶Æü¤ËÆ±Âç³Ø¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼