¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Î¹©»öµ¬À©²Õ½ê¤Ø¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¶²¤í¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ò²á¿®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¡© Ìµ¸ºÂ®¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÇÚ¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Î¹©»öµ¬À©²Õ½ê¤Ø¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢NEXCOÃæÆüËÜÅìµþ»Ù¼Ò¤¬2023Ç¯6·î14Æü¤ËTwitter¤Ç¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ