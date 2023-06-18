Î®ÄÌ·ÐÂç¤Ï¹Å¼°ÌîµåÉô¤òÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¤Ë¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç18Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î¤Ë²­Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç¹ç½É¤·¤¿ºÝ¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ò´Þ¤à°û¼ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡£´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐÂç¤ÏÅìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤Ë¤âÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£