14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢³ÚÅ·¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÏÂç²ñÃæ£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿14¿Í¤ÎÃæ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¿ô¤Ï°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Âç²ñ¸å¡¢3·î²¼½Ü¤Ë³ÚÅ·¤ËÌá¤ë¤È¡¢4·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡£27ºÐ£µ¤«·î¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¡££±¤«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤Æ±·î27Æü¤ËFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬£µ°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¥»¡¼¥Ö¿ô¡Ê12¡Ë