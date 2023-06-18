¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½Æµ¬À©¤òÁÊ¤¨¤ë±éÀâ¤ò¤Ê¤¼¤«¡Ö½÷²¦ÊÅ²¼ËüºÐ¡×¤È°ÛÎã¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö½÷²¦¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤Èº¤ÏÇ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¡§¡Ö½÷²¦ÊÅ²¼ËüºÐ¡ª¡×¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢16Æü¤Ë¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï²¦¼¼¤¬´Ø¤ï¤ëµ·¼°¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±éÀâ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î½Æµ¬À©¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢