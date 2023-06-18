¡ÚMLB¡Û¥í¥¤¥ä¥ë¥º10¡Ý9¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê6·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¿¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨23¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»150¹æ¤òÃ£À®¡£º£µ¨¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î46ËÜ¡Ê2021Ç¯¡Ë¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë51ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï110.0¥Þ¥¤¥ë¡Ê177¥­¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï437¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê133.2¥á